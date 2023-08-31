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Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi 4 Eylül'de! Dünya takipte: Tahıl için yeni umutlar doğacak mı?

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Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi 4 Eylül’de! Dünya takipte: Tahıl için yeni umutlar doğacak mı?

Son dakika haberi... Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek

İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesinin Karadeniz Tahıl Anlaşması bekleniyor. Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da görüşülecek.

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün ve yarın Rusya'da temaslarda bulunacak. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.

Agşin Kişiyev'in Moskova'dan aktardıkları şöyle:
Yapılacak görüşmede Tahıl Koridoru anlaşması ele alınacak. Bunun dışında ikili ilişkiler, bölgesel ve ulusal konular liderlerin görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor. Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi tüm dünyada yakından takip edilecek. Dünyanın umudu bu görüşmede Ukrayna tahılının ihracatı sorunun çözümü yolunda kritik kararların alınması bekleniyor.

Batı basını; Türkiye, Rusya ve Katar'ın, Ukrayna tahılının ihracatı ile ilgili alternatif bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov henüz kesin bir mutabakat olmadığını söyledi. Değişik formatlarda bu görüşmelerin sürdüğünü söyledi.


Rusya, Tahıl Koridoru anlaşmasına geri dönmek için Rusya ile ilgili maddelerin uygulanmasını talep ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Başkan Erdoğan ile Putin'in Soçi'de yapılacak görüşmenin Ukrayna tahılının Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasına dönüp dönmeyeceği konusunda son şans olduğunu söyledi. Artık bir dönüm noktası olacağını belirtti.

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