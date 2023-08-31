Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi 4 Eylül’de! Dünya takipte: Tahıl için yeni umutlar doğacak mı?

Batı basını; Türkiye, Rusya ve Katar'ın, Ukrayna tahılının ihracatı ile ilgili alternatif bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov henüz kesin bir mutabakat olmadığını söyledi. Değişik formatlarda bu görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Rusya, Tahıl Koridoru anlaşmasına geri dönmek için Rusya ile ilgili maddelerin uygulanmasını talep ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Başkan Erdoğan ile Putin'in Soçi'de yapılacak görüşmenin Ukrayna tahılının Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasına dönüp dönmeyeceği konusunda son şans olduğunu söyledi. Artık bir dönüm noktası olacağını belirtti.