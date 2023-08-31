Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi 4 Eylül'de! Dünya takipte: Tahıl için yeni umutlar doğacak mı?
Son dakika haberi... Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini duyurdu. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de görüşecek
İki liderin görüşmesinin ana gündem maddesinin Karadeniz Tahıl Anlaşması bekleniyor. Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı da görüşülecek.
Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün ve yarın Rusya'da temaslarda bulunacak. Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.
Agşin Kişiyev'in Moskova'dan aktardıkları şöyle:
Yapılacak görüşmede Tahıl Koridoru anlaşması ele alınacak. Bunun dışında ikili ilişkiler, bölgesel ve ulusal konular liderlerin görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor. Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesi tüm dünyada yakından takip edilecek. Dünyanın umudu bu görüşmede Ukrayna tahılının ihracatı sorunun çözümü yolunda kritik kararların alınması bekleniyor.
Batı basını; Türkiye, Rusya ve Katar'ın, Ukrayna tahılının ihracatı ile ilgili alternatif bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov henüz kesin bir mutabakat olmadığını söyledi. Değişik formatlarda bu görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
Rusya, Tahıl Koridoru anlaşmasına geri dönmek için Rusya ile ilgili maddelerin uygulanmasını talep ediyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Başkan Erdoğan ile Putin'in Soçi'de yapılacak görüşmenin Ukrayna tahılının Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasına dönüp dönmeyeceği konusunda son şans olduğunu söyledi. Artık bir dönüm noktası olacağını belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbn-i Sina mucize sebzeyi asırlar önce önerdi! E, C, B ve A vitaminlerini dolduruyor! Vücuda adeta reset atıyor
- AFAD en az lise mezunu personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı
- Ek MTV 1. taksit ödeme tarihleri | 2023 ek MTV ödemesi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman?
- Engelli maaşı ne kadar olacak? TİS görüşmesi sonrası engelli maaşı yükselecek mi?
- Evde Bakım Maaşı Toplu Sözleşme zammı ne kadar? Evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?
- Memura kira yardımı geldi mi? Memura kira yardımı ne kadar olacak?
- Yaşlılık maaşı kaç TL oldu? 2024-25 Toplu Sözleşme zammıyla 65 YAŞ AYLIĞI arttı mı?
- İkinci el araç satışında yeni dönem! 100 bin TL cezası var! Yeni düzenleme ile Taşınmaz ve ikinci el araç ticaretinde doğrulama zorunluluğu geliyor
- 2024-2025 memur TİS zam oranları oranı belli oldu! Toplu Sözleşme Zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? Hakem heyetinin kararı ne oldu?
- Öğretmen maaşları kaç TL oldu? 2024 TİS zammı tutarları değiştirdi! Başöğretmen, Uzman öğretmen aylıkları son maaş tablosu...
- SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42'lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...
- Memur zammı son dakika 2023 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışı tabloyu netleştirdi! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....