Gabon’daki darbe sonrası Başkan Erdoğan’ın 10 sene önceki konuşması yeniden gündemde: Tarih mutlaka hesap soracaktır...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN 2013 YILINDAKİ KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Orta Afrika ülkelerinden Gabon'da Fransız yanlısı hükümete karşı yapılan askeri darbe ve Fransız askerlerinin ülkeden çıkarılacağının açıklanmasının ardından Başkan Erdoğan'ın 2013 yılında başbakanken Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. Başkan Erdoğan, Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada sömürgeci devletleri kast ederek zamanı geldiğinde bu ülkelerden hesap sorulacağını söylemişti.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı;

''Burada çok çok anlamlı bir Afrika atasözünü sizlerle paylaşmak istiyorum, 'Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer, sular çekilince de karıncalar balıkları yer'. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmesin zira kimin kimi yiyeceği suyun akışına bağlıdır.

Tarih, nice milletlerin, kavimlerin, ülkelerin doğuşuna, yükselişine, büyük birer güç oluşuna ama aynı zamanda batışına çokça şahit olmuştur. Tarih zamanı geldiğinde zalimlerden de hesap sormuştur. Zamanı geldiğinde tarih, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını, yer altı zenginliklerini hatta doymayıp insanlarını alan, geride kalanları yoksulluğa terk edenlere hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır."