Başkan Erdoğan av sezonunu açan balıkçılara telsizden seslendi: Bol bereketli olsun inşallah! Ya Allah bismillah

"DENİZLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

Her yaştan insan için balığın yeri doldurulamaz bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak hepimizin görevidir. Tabiat hatayı ve ihmalkar davranmayı asla affetmez. Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak, denizlerimiz de bize sahip çıkar. Denizlerimize ne kadar ihtimam gösterirsek, denizlerimiz de balığıyla ve diğer ürünleriyle bizlere hizmet eder. Ekim 2022'de Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, bizlere bu meselenin savsaklanmaması gerektiğini çok açık ve net göstermiştir. Müsilaj sıkıntısının baş göstermesiyle av araçları kullanılamaz hale gelmiş ve balıkçılarımız Marmara'da hatırlayın, av yapamamıştır."

Müsilaja karşı hemen harekete geçtiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Müsilajın süratle temizlenmesini sağladık. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve ilgili kurumlar ile çok yönlü çalışmalar başlattık. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesini maalesef kayıp verdik, bulamadık. Marmara Denizi'nin yüzeyindeki müsilajı kısa süre içerisinde yine biz temizledik, tıpkı Haliç'i temizlediğimiz gibi. Şimdi Haliç ne halde görüyorsunuz. Ayrıca Meclis'imizde Müsilaj Araştırma Komisyonu kurduk. Bir daha müsilaj oluşmaması için el birliğiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar Marmara Denizi'nden avlanılan balıklarda müsilajla ilgili insan tüketimine risk oluşturacak bir veriye ulaşılmadı. Kontrol ve analizlerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor."