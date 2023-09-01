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Başkan Erdoğan av sezonunu açan balıkçılara telsizden seslendi: Bol bereketli olsun inşallah! Ya Allah bismillah

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Başkan Erdoğan av sezonunu açan balıkçılara telsizden seslendi: Bol bereketli olsun inşallah! Ya Allah bismillah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de bindiği balıkçı teknesinden, av sezonunun başlamasıyla denize açılan balıkçılara telsizden seslenerek, bereketli bir dönem olması temennisinde bulundu. Başkan Erdoğan, balıkçılara "Değerli kardeşlerim 'vira bismillah' dedik. Bu balık sezonumuz sizler için, milletimiz için bol bereketli olsun inşallah. Ya Allah bismillah." dedi. İşte o anlar...

Başkan Erdoğan, Poyrazköy'deki 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında yaptığı konuşmanın ardından bir balıkçı teknesine geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN BALIKÇILARA TELSİZDEN SESLENDİ

Balıkçılarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan, daha sonra dümene geçerek denize açılan diğer balıkçılara telsizden seslendi.



"MİLLETİMİZ İÇİN BOL BEREKETLİ OLSUN İNŞALLAH! YA ALLAH BİSMİLLAH"

Erdoğan, balıkçılara "Değerli kardeşlerim 'vira bismillah' dedik. Bu balık sezonumuz sizler için, milletimiz için bol bereketli olsun inşallah. Ya Allah bismillah." dedi.

BALIKÇILAR BAŞKAN ERDOĞAN'A TEMENNİLERİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Erdoğan'a telsizle yanıt veren balıkçılar da temennileri için kendisine teşekkür etti.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU! AV SEZONU AÇILDI

Başkan Erdoğan, Poyrazköy'de 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışındaki konuşmasına, alandaki katılımcıları günün bu saatinde Beykoz'da iç içe, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek başlamıştı.

Su ürünleri av sezonunun açılışı vesilesiyle bir arada olduklarını anımsatan Erdoğan, 4,5 aylık hasretin bugün sona erdiğini, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapacak balıkçıların ağlarının mavi sularla buluştuğunu dile getirdi.

ERDOĞAN'DAN DEPREM BÖLGESİNDEKİ BALIKÇILARA MÜJDE

Başkan Erdoğan, "Asrın Felaketi" 6 Şubat depremlerinden sonra depremzede balıkçıları kaderlerine terk etmediklerinin altını çizdi.

Deprem bölgesinde balıkçılık yapan vatandaşlarla ilgili bir müjdeyi de bu akşam paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, "Deprem bölgesindeki gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibarıyla gemi başına 3 bin 500 ila 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları, yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz. Her iki desteğimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

"DENİZLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR"

Her yaştan insan için balığın yeri doldurulamaz bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak hepimizin görevidir. Tabiat hatayı ve ihmalkar davranmayı asla affetmez. Biz denizlerimize ne kadar sahip çıkarsak, denizlerimiz de bize sahip çıkar. Denizlerimize ne kadar ihtimam gösterirsek, denizlerimiz de balığıyla ve diğer ürünleriyle bizlere hizmet eder. Ekim 2022'de Marmara Denizi'nde görülen müsilaj, bizlere bu meselenin savsaklanmaması gerektiğini çok açık ve net göstermiştir. Müsilaj sıkıntısının baş göstermesiyle av araçları kullanılamaz hale gelmiş ve balıkçılarımız Marmara'da hatırlayın, av yapamamıştır."

Müsilaja karşı hemen harekete geçtiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Müsilajın süratle temizlenmesini sağladık. Bakanlıklar, üniversiteler, belediyeler ve ilgili kurumlar ile çok yönlü çalışmalar başlattık. O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesini maalesef kayıp verdik, bulamadık. Marmara Denizi'nin yüzeyindeki müsilajı kısa süre içerisinde yine biz temizledik, tıpkı Haliç'i temizlediğimiz gibi. Şimdi Haliç ne halde görüyorsunuz. Ayrıca Meclis'imizde Müsilaj Araştırma Komisyonu kurduk. Bir daha müsilaj oluşmaması için el birliğiyle çalışıyoruz. Bugüne kadar Marmara Denizi'nden avlanılan balıklarda müsilajla ilgili insan tüketimine risk oluşturacak bir veriye ulaşılmadı. Kontrol ve analizlerimiz aralıksız bir şekilde devam ediyor."

60 bin liraya kadar destek müjdesi

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