TRT dizisi oyuncusu Cemal Toktaş "Subhaneke" duasıyla alay etti! Tepkiler çığ gibi: Yazıklar olsun
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Hay Sultan dizisinde rol alan Cemal Toktaş'ın Subhaneke duasıyla alay ettiği görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ailesiyle beraber çektiği videoda İslami değerleri ayaklar altına almaya çalışan Toktaş'ın devlet kanalındaki işinin devam edip etmeyeceği büyük merak konusu.
Oyuncu Cemal Toktaş'ın paylaştığı ve 'Subhaneke' duasıyla dalga geçtiği video sosyal medyada gündem oldu. İnançlı vatandaşlar kutsala saygısızlık yapan oyuncuya büyük tepki gösterdi.
İSLAMİ DEĞERLERE SAYGISIZLIĞA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR!
Oyuncu Cemal Toktaş'ın ailesiyle beraber çektiği ve İslami değerlerle adeta dalga geçtiği videoya büyük tepki geldi.
Cemal Toktaş, yayınladığı videoda ailesiyle birlikte Subhaneke duasıyla dalga geçti.
Cemal Toktaş son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Hay Sultan dizisinde Molla Faysal rolünü almıştı.
Yine aynı oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu'da İmam Gazali karakterini oynamıştı.
İŞTE CEMAL TOKTAŞ'A SOSYAL MEDYADAN VERİLEN O TEPKİLER:
CEMAL TOKTAŞ KİMDİR?
14 Ocak 1983 doğumlu olan Cemal Toktaş, İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. Oyunculuk hayatına 2003 yılında yayınlanan Evlat dizisi ile adım atmıştır.
Ankara Film Festivali'nde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldığı "Kara Köpekler Havlarken" ile sinema hayatına başlangıç yapan Toktaş, Mahsun Kırmızıgül'ün "Güneşi Gördüm" filmindeki Kadri rolüyle de Sadri Alışık Ödülleri ve Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
Adını Sen Koy, Sıla, Doktorlar, Tövbeler Tövbesi, Böyle Bitmesin, Yılanların Öcü, Meryem ve Bizim Hikaye" dizilerinde yer alan Cemal Toktaş şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanan Vurgun dizisinde Turan karakterine hayat vermektedir. Kendisi gibi oyuncu olan Nergis Öztürk ile evli olan Toktaş'ın bir çocuğu bulunmaktadır.
Toktaş, eşi Nergis Öztürk ile birlikte kurduğu Taşra Kabare'de Temizlik İşleri, Kel Şarkıcı, Ölüm Hastalığı, Düşperest ve Alacakaranlık Kuşağı adlı tiyatro ve kabare projelerinde rol aldı. Kel Şarkıcı, Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde en iyi kostüm tasarımı, Düşperest ise En İyi Müzikal-Müzikli Oyun ödüllerine layık görüldü. Sultana adlı kabare oyununda ise ile ilk kez yönetmen koltuğuna oturdu.
Cemal Toktaş'ın rol aldığı diziler:
2019 – Vurgun (Turan)
2018 – Bizim Hikaye (Ömer)
2017 – Meryem (Oktay)
2014 – Yılanların Öcü (Kara Bayram)
2012-2014 – Böyle Bitmesin (Yusuf)
2011 – Tövbeler Tövbesi (Mahir)
2010 – Doktorlar (Ozan)
2006 – Sıla (Azad)
2004 – 24 Saat
2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Mümtaz)
2003 – Evlat (Barış)
Cemal Toktaş'ın rol aldığı filmler:
2014 – Köpek (Murat)
2009 – Adını Sen Koy (Ilgaz)
2009 – Güneşi Gördüm (Kadri)
2009 – Kara Köpekler Havlarken (Selim)
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