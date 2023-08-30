Dijital platformlar hem TV sektörünü mahvetti hem de kendilerini! Tarihe mi karışacaklar?

Bu durumun sürdürülebilir olmadığını öngöremediler. Varlıklarının temel nedeni olan televizyon kanallarına adeta sırtlarını döndüler. Bu durum, konvansiyonel televizyon kanallarının kendi imkanlarıyla dizi çekmelerinin de önünü tıkadı. Çünkü oyuncu ve teknik elemanların ücretlerini gerçeküstü bir çizgiye çeken dijital platformlar yüzünden maliyetler 3-5 kat arttı. Bu şartlarda dizi çekmek neredeyse imkansız hale geldi.