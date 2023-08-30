Dijital platformlar hem TV sektörünü mahvetti hem de kendilerini! Tarihe mi karışacaklar?
15'ten fazla ücretli dijital platformun bulunduğu Türkiye'de televizyon sektörü ağır darbeler almaya başladı. Yüksek paranın büyüsüne kapılan sanat dünyası, bu durumun sürdürebilir olmadığını fark edemediler. Dijital platformlar yüzünden maliyetler artarken dizi çekmek neredeyse imkansız hale geldi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Ben bu durumu bir zamanlar gazinoların yaptıkları "harakiri"ye benzetiyorum. Gözünü hırs bürüyen gazino patronları geleceği düşünmeden assolistlere kamyonla para saçtılar. Sonra da kendi yükselttikleri piyasanın altında ezilip, gazinoculuğun tarihe karışmasına sebep oldular." dedi.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un "Dijital platformlar TV sektörünü mahvetti" başlıklı yazısı:
Türkiye'de pek çok dijital platform faaliyet gösteriyor. Blue TV, Netflix, Disney Plus, MUBI, Gain, Blu TV, Puhu TV, Exxen, Tabii, BeIN Connect/TOD, S Sport Plus, Tivibu, Amazon Prime, YouTube Premium gibi... Büyük çoğunluğu da yabancı sermayenin uzantısı.
Önceleri sektöre yeni bir soluk getirdikleri, alternatif oluşturdukları, standardı yükselttikleri düşünülmüştü. Ama ilerleyen günlerde Türkiye'deki televizyon sektörünün altını oymaya başladılar. Çünkü oyuncuların kaşelerini astronomik fiyatlara yükselttiler. Pek çok oyuncuyu adeta kadrolu çalışanlarına dönüştürüp, kendilerine bağladılar. Yapımcılar da kolay ve yüksek paranın büyüsüne kapılıp onlara abone oldular.
Bu durumun sürdürülebilir olmadığını öngöremediler. Varlıklarının temel nedeni olan televizyon kanallarına adeta sırtlarını döndüler. Bu durum, konvansiyonel televizyon kanallarının kendi imkanlarıyla dizi çekmelerinin de önünü tıkadı. Çünkü oyuncu ve teknik elemanların ücretlerini gerçeküstü bir çizgiye çeken dijital platformlar yüzünden maliyetler 3-5 kat arttı. Bu şartlarda dizi çekmek neredeyse imkansız hale geldi.
Sonuçta bu anormal duruma dijital platformların kendileri de dayanamadı. Şimdilerde Disney üretimi durdururken, Netflix ise azaltmak zorunda kaldı. Kendi kazdıkları kuyunun içine düşen platformlardan pek çoğunun önümüzdeki günlerde piyasadan çekilmesi de söz konusu.
Ben bu durumu bir zamanlar gazinoların yaptıkları "harakiri"ye benzetiyorum. Gözünü hırs bürüyen gazino patronları geleceği düşünmeden assolistlere kamyonla para saçtılar. Sonra da kendi yükselttikleri piyasanın altında ezilip, gazinoculuğun tarihe karışmasına sebep oldular.
Benzer bir akıbet şimdi dijital platformları bekliyor...
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