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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın ailesine başsağlığı diledi.

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