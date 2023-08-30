30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Son dakika! Türkiye ve Rusya arasında kritik temas: Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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Son dakika! Türkiye ve Rusya arasında kritik temas: Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşecek

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus Dışişeri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın bir araya geleceğini duyurdu.

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