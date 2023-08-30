Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan ve devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Törenin ardından Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Başkan Erdoğan "Aziz Atatürk büyük zaferin 101. yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz. Zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerinizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu devlet millet el ele vererek azimle hayata geçiriyoruz. Milletimizi asırlık hayallerle buluşturana kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Erdoğan, daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı ve şunları yazdı:
Aziz Atatürk; Türk milletini özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesiyle tarif ettiğiniz Büyük Zafer'in 101'inci seneidevriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan bu günde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleriyle buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.
Büyük Zafer'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.
Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.
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