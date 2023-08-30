Başkan Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı programı belli oldu! Destanın 101. yılında bir ilk

Oylamada ikinci ve üçüncü sırada yer alan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren ilk dört marşın söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim edecek.

"DRON GÖSTERİMİYLE SON BULACAK"

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi Müdürü Orhan Karakurt, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki program, 1071 kişilik sahne performans grubuyla birlikte bir sanatçımızın performansıyla gerçekleşecek. Ardından ikinci bölümde de Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına hazırladığımız 100. Yıl Marşı'nın tanıtım programına geçeceğiz. Programımız 100. Yıl Marşı'nın söylenmesinin ardından dron gösterimiyle son bulacak."