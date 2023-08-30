Parklarda alkol kullanımına vatandaş tepkili! Çok sayıda şikayet var! İstanbul Valiliği’nden yasak hatırlatması

30 Mart 2005 tarihli 5236 sayılı kabahatler kanunuyla park, bahçe, mesire alanı gibi halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Uygulamaya alınan yasakla ilgili 22.00 ve 06.00 saatleri arasında alkol satışının yasak olduğu, 06.00 ve 22.00 arasında yapılacak olan alkol satışlarının da sadece 18 yaşını doldurmuş kişilere yapılabileceği bildirilmişti.

Bu kanunun ardından valilikler de zaman zaman belli alanlarda bu kanunu kullanarak yasaklar uygulamaya başladı.

Bu kapsamda "toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla" uygulanmaya başlanan karar geçen zamanla sık sık delinmeye başlandı.