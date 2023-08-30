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Parklarda alkol kullanımına vatandaş tepkili! Çok sayıda şikayet var! İstanbul Valiliği'nden yasak hatırlatması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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Parklarda alkol kullanımına vatandaş tepkili! Çok sayıda şikayet var! İstanbul Valiliği’nden yasak hatırlatması

İstanbul Valiliği, yürürlükte olan alkol yasağıyla ilgili bir hatırlatma yazısı yayınladı. Açık alanlarda çıkan huzursuzlukların genelinin alkolden kaynaklandığını belirten Valilik, yasağı tekrar hatırlatarak, 22.00 ve 06.00 saatleri arasında alkol satışı yapılamayacağını bildirdi.

Daha önce 2005 yılında uygulamaya alınan, halka açık park, bahçe ve sahillerde uygulanmaya başlanan alkol yasağına İstanbul'daki birçok noktada uyulmamasından dolayı çıkan huzursuzluklar son zamanlarda bir hayli arttı.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuyla ilgili yeni bir talimatta bulundu. Valilikten, alkole bağlı olarak artan tartışmaların ve huzursuzlukların son bulması amacıyla bir hatırlatma yazısı yayınlandı.

Vali Davut Gül'ün ağzından yayınlanan yazıda yasağa uymayanlara 617 TL ceza uygulanacağı hatırlatıldı.

30 Mart 2005 tarihli 5236 sayılı kabahatler kanunuyla park, bahçe, mesire alanı gibi halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Uygulamaya alınan yasakla ilgili 22.00 ve 06.00 saatleri arasında alkol satışının yasak olduğu, 06.00 ve 22.00 arasında yapılacak olan alkol satışlarının da sadece 18 yaşını doldurmuş kişilere yapılabileceği bildirilmişti.

Bu kanunun ardından valilikler de zaman zaman belli alanlarda bu kanunu kullanarak yasaklar uygulamaya başladı.

Bu kapsamda "toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla" uygulanmaya başlanan karar geçen zamanla sık sık delinmeye başlandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYGULAMAYI HATIRLATTI

Son dönemde ise özellikle büyük şehirlerde belli noktalarda yasağın adı bile yok.

Bu duruma karşı İstanbul Valiliği'nden bir adım geldi.

Geçmiş dönem kararının hatırlatılması amacıyla Vali Davut Gül'ün ağzından bir yazı yayınlandı.

YASAĞA UYMAYANLARA 617 TL CEZA

Buna göre var olan kanun maddeleri hatırlatılırken, görevli kolluk ve sorumluların denetimleri tam yapması istendi.

Yasağa uymayanların ise cezai yaptırımla cezalandırılması için uyarı yapıldı. Bu kapsamda yasağa uymayanları 617 TL para cezası bekliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ALKOL YASAĞI AÇIKLAMASI

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 'kamusal alanda alkol yasağı' haberleri üzerine basın açıklaması yapıldı.

Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte; 17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (Kaymakamlık ve Belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız.

İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur.

Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş;

-18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması,
-Ruhsatlı Alkol satışı yapılan Lokanta ve Restoranlar dışında 22.00 – 06.00 saatleri arasında Perakende alkol satışının yapılamayacağı,
-Sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi,
-Alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması. (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda)
-Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi
-Hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır.

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