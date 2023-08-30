Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu termal havuzda yüzerken kalp krizi geçirdi
Son dakika haberine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, Yalova'da Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarındaki havuzda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarına tatile gelen 68 yaşındaki Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, tesisin havuzunda ölü bulundu.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK
Tesis çalışanları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlıkçıların eski bakan Arzu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk verilere göre kalp krizi ihtimali üzerinde durulsa da yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Diyarbakırlı olan Kutbettin Arzu'nun 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yaptığı biliniyor.
KUTBETTİN ARZU KİMDİR?
Kutbettin Arzu 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak kabinede görev almıştı.
1 Nisan 1955'te Diyarbakır'da dünyaya gelen Arzu, çeşitli kurumlarda da görev almıştı. Arzu, evli ve 4 çocuk babasıydı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu belirtiler varsa dikkat! Ciltte geçmeyen kaşıntı kızarıklık... Uyuz neden olur, tedavi yöntemi nelerdir? Hastalık tanısı...
- UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE 2023 | Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada? 30 Ağustos UEFA Türkiye ülke puanı...
- İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 33 bin 272 beden işçisi alımı! |İŞKUR iş ilanları|
- AÖF sınav sonuç sorgulama 2023 | 2023 AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? aof.anadolu.edu.tr...
- 1 bardağı bile sinir stresi önlüyor! Uyumadan 30 dk önce tüketin! İşte mutsuzluğu yok eden çay tarifi!
- İndirimin bitmesine az kaldı! Tarım Kredi Market Ağustos ayı son indirimli ürünlerin tam listesi
- Milyonlarca emeklilik bekleyeni etkiliyor! SON 48 saat fırsatını yakalayan EYT aylığına kavuşuyor! 20-25 yaşa kadar... GSS borcunda yapılandırma düzlüğü
- Biri bitmeden biri başlıyor! Tansiyon, kalp hastaları evden çıkmasın! 81 il yeniden ısınacak: Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bursa, Yalova ve Düzce...
- Mutfak lavabosunun altına koyan yandı! Asla lavabonun altında bulundurmamanız gereken ürünler sıralandı!
- YKS EK TERCİH TARİHİ 2023 | Üniversite 2. ek yerleştirme ne zaman, tarih belli oldu mu? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2023
- Evde bakım maaşı e-Devlet başvuru ekranı! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Ödeme tarihleri, başvuru şartları...
- TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! 4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! İşte ödeme planı