Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu termal havuzda yüzerken kalp krizi geçirdi

TAHKİKAT BAŞLATILDI



Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Diyarbakırlı olan Kutbettin Arzu'nun 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yaptığı biliniyor.

KUTBETTİN ARZU KİMDİR?

Kutbettin Arzu 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak kabinede görev almıştı.



1 Nisan 1955'te Diyarbakır'da dünyaya gelen Arzu, çeşitli kurumlarda da görev almıştı. Arzu, evli ve 4 çocuk babasıydı.