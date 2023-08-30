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Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu termal havuzda yüzerken kalp krizi geçirdi

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Giriş Tarihi: 30.08.2023 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu termal havuzda yüzerken kalp krizi geçirdi

Son dakika haberine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, Yalova'da Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarındaki havuzda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarına tatile gelen 68 yaşındaki Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, tesisin havuzunda ölü bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK

Tesis çalışanları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlıkçıların eski bakan Arzu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk verilere göre kalp krizi ihtimali üzerinde durulsa da yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Diyarbakırlı olan Kutbettin Arzu'nun 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yaptığı biliniyor.

KUTBETTİN ARZU KİMDİR?

Kutbettin Arzu 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak kabinede görev almıştı.

1 Nisan 1955'te Diyarbakır'da dünyaya gelen Arzu, çeşitli kurumlarda da görev almıştı. Arzu, evli ve 4 çocuk babasıydı.

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