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Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi

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Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te bir araya geldi. Bahçeli'nin konutunda bir araya gelen iki liderin toplantısı 55 dakika sürdü. Liderler gazetecileri selamladıktan sonra Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Bahçeli'nin konutundaki görüşme saat 14.00'te başladı.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. İki lider gazetecileri selamladıktan sonra Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı. Daha sonra Bahçeli de konuttan ayrıldı.

MASADA HANGİ KONULAR VARDI?
A Haber Muhabiri Murat Sekban, masada hangi konular olacağına dair bilgileri canlı yayında paylaştı. Sekban, masada konuşulan konular arasında iç siyasetin ana gündem olacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı ayrı girme çağrısına "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur." diyerek yanıt vermişti.
Bahçeli, konuşmasında Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını ve ortak akıl içinde iş birliğini sürdüreceklerini de dile getirmişti.

Görüşmede yerel seçimlere yönelik olarak Cumhur İttifakı'nın nasıl bir yol izleyeceğinin ele alınması bekleniyor. Öte yandan terörle mücadele ve İsveç'in NATO üyeliği konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

EN SON 13 TEMMUZ'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başkan Erdoğan, Bahçeli ile en son 13 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesi bir saat sürmüştü.

Görüşmenin odak noktası, İsveç'in NATO üyeliği konusu ve emekli maaşları olmuştu.

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