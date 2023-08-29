Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi

Görüşmede yerel seçimlere yönelik olarak Cumhur İttifakı'nın nasıl bir yol izleyeceğinin ele alınması bekleniyor. Öte yandan terörle mücadele ve İsveç'in NATO üyeliği konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

EN SON 13 TEMMUZ'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Başkan Erdoğan, Bahçeli ile en son 13 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesi bir saat sürmüştü.

Görüşmenin odak noktası, İsveç'in NATO üyeliği konusu ve emekli maaşları olmuştu.