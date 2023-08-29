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KYK yurt başvurularında süreç başladı! Son tarih ne zaman?

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Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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KYK yurt başvurularında süreç başladı! Son tarih ne zaman?

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurtlarında yeni dönemin başladığını açıkladı. Bakan Bak, yurt başvuru süreciyle ilgili olarak ise "Yurt başvuruları başladı, başvurular 2 Eylül 23:59 tarihinde sona erecek." dedi.

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