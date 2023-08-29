Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ABD heyeti ile görüştü! Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Başkanı Küresel Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD heyeti ile bir araya geldiklerini bildirdi.
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