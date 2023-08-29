29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Resmi Gazete'de yayımlandı: 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
ABONE OL
Resmi Gazete’de yayımlandı: 30 Ağustos’ta ücretsiz olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden ücretsiz olarak yararlanılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA