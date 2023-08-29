29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları PKK'lı teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor! MSB duyurdu: 2'si daha EX

PKK'lı teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor! MSB duyurdu: 2'si daha EX

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2023 15:33
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aysever’den ’pes’ dedirten ’sokak köpeği’ açıklaması
Aysever'den 'pes' dedirten 'sokak köpeği' açıklaması
PKK’lı teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
PKK'lı teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor
Heyelan anı kamerada!
Heyelan anı kamerada!
ABD ile kritik görüşmeler!
ABD ile kritik görüşmeler!
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
Ankara’da TEKNOFEST heyecanı!
Ankara'da TEKNOFEST heyecanı!
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı
CHP’de Akşener yasağı! Vekillere talimat
CHP'de Akşener yasağı! Vekillere talimat
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek!
Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek!
Harita sil baştan! 6,5 şiddetinde deprem...
Harita sil baştan! 6,5 şiddetinde deprem...
Alman medyası: Sabotajın sorumlusu Ukrayna
Alman medyası: Sabotajın sorumlusu Ukrayna
Rusya’ya rağmen 2. gemi!
Rusya'ya rağmen 2. gemi!
Daha Fazla Video Göster