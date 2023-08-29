PKK'lı teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor! MSB duyurdu: 2'si daha EX

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olurlarsa olsunlar, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." denildi.

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