30 Ağustos 2023 resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarım gün mü, özel sektöre tatil mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilk adımı, Anıtkabir'deki anma törenleriyle atılıyor. Cumhuriyetimizin en önemli milli bayramlarından biri olan bu özel güne kısa bir süre kala vatandaşlar, "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?, "29 Ağustos yarım gün mü olacak?" sorusularına yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili hakkında bilgiler...