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30 Ağustos 2023 resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarım gün mü, özel sektöre tatil mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2023 Güncelleme Tarihi: 29.08.2023
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30 Ağustos 2023 resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarım gün mü, özel sektöre tatil mi?

Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahip olan 30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, "30 Ağustos 2023 resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusunu gündeme getirdi. Her yıl olduğu gibi, 30 Ağustos'un coşkuyla kutlanacağı bu dönemde, kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlar, bayramın resmi tatil olarak ilan edilip edilmediğini merak ediyor. İşte, haberin detayları...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilk adımı, Anıtkabir'deki anma törenleriyle atılıyor. Cumhuriyetimizin en önemli milli bayramlarından biri olan bu özel güne kısa bir süre kala vatandaşlar, "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?, "29 Ağustos yarım gün mü olacak?" sorusularına yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili hakkında bilgiler...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda etkinlikler ve kutlamalar gerçekleşmektedir.

30 AĞUSTOS ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

30 Ağustos, tüm çalışanlar için tatil niteliği taşımaktadır. 30 Ağustos tarihinde çalışmak zoruna kalan personeller ise ek mesai ücreti ile ücretlendirilir.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene salı gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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