30 Ağustos 2023 resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı yarım gün mü, özel sektöre tatil mi?
Türkiye'nin tarihinde önemli bir yere sahip olan 30 Ağustos Zafer Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, "30 Ağustos 2023 resmi tatil mi, yarım gün mü?" sorusunu gündeme getirdi. Her yıl olduğu gibi, 30 Ağustos'un coşkuyla kutlanacağı bu dönemde, kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlar, bayramın resmi tatil olarak ilan edilip edilmediğini merak ediyor. İşte, haberin detayları...
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ilk adımı, Anıtkabir'deki anma törenleriyle atılıyor. Cumhuriyetimizin en önemli milli bayramlarından biri olan bu özel güne kısa bir süre kala vatandaşlar, "30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi?, "29 Ağustos yarım gün mü olacak?" sorusularına yanıt aramaya başladı. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili hakkında bilgiler...
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda etkinlikler ve kutlamalar gerçekleşmektedir.
30 AĞUSTOS ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?
30 Ağustos, tüm çalışanlar için tatil niteliği taşımaktadır. 30 Ağustos tarihinde çalışmak zoruna kalan personeller ise ek mesai ücreti ile ücretlendirilir.
29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene salı gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
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