CHP yandaşı Enver Aysever'den 'pes' dedirten 'sokak köpeği' açıklaması! AK Parti'yi hedef almak isterken rezil oldu
Pek çok ilde başıboş köpekler, vatandaşların büyük sorunu haline gelirken CHP yandaşı Enver Aysever, ilginç bir açıklamada bulundu. Aysever, 'AK Partili belediyelerin gece yarısı hayvanları başka bölgelerden doldurup Kadıköy’e saldığını' iddia etti.
Türkiye'nin gündemini son dönemde saldırı haberleriyle gündem olan başıboş köpekler meşgul ediyor.
Vatandaşların ölümüne sebep olan sokak köpeği saldırılarına karşı Başkan Erdoğan da açıklama yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Macaristan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, "Sokaklarımızı çocuklarımız, insanımız için güvenli hale getirmek görevimiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyor. Başıboş köpeklerle ilgili hangi kurumun yetkili ve görevli olduğu kanunlarımızda belli. Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim. " dedi.
CHP'Lİ ENVER AYSEVER'DEN AKILLARA ZARAR ÇIKIŞ
CHP yandaşı Enver Aysever sokak köpekleri meselesine ilişkin akıllara zarar bir söylem ile gündeme geldi.
"AK PARTİLİ BELEDİYLER KÖPEKLERİ TOPLAYIP KADIKÖY'E SALIYORLAR "
Enver Aysever, 'AK Partili belediyelerin gece yarısı hayvanları başka bölgelerden doldurup Kadıköy'e saldığını' iddia etti.
Aysever'in açıklaması şu şekilde:
"AKP'li belediyelerden duyum alıyorum görüyorum... CHP'li belediyeler anlatıyor; Kadıköylüler örneğin hayvan konusunda hassas olduğu için gece yarısı dolduruyorlar hayvanları daha az hassas olan bölgelerden getiriyorlar Kadıköy'de parklara salıyorlar…"
Aysever'in bu sözleri sosyal medyada dalga konusu oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN: TAKİPÇİSİYİZ
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın sahipsiz hayvan sorununa ilişkin açıklamasını hatırlamakta da fayda var...
Erdoğan, Macaristan dönüşü sokaklardaki sahipsiz hayvanlar sorunu hatırlatılarak, "Siz de Gaziantepli 4 yaşındaki Asiye'nin tedavi sürecini yakından takip etmiştiniz. Sokak köpeklerinin toplanmasına dönük yol haritası acaba netleşti mi? Bu kapsamda Avrupa modeli gibi bir yol haritası ortaya konabilir mi?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:
"Başıboş, sahipsiz köpeklerle mücadele konusunda yasal düzenleme mevcut. Gerek ilgili bakanlık gerekse belediyeler sahipsiz, başıboş köpekleri barınaklara topluyor ama toplamak işi bitirmiyor. Bunları barınaklar çerçevesi içerisinde bir yerlerde toparlamak lazım. Örneğin Konya Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'da Beykoz Belediyesinin barınakları var. Belediyelerimizde bu konuya hassasiyet gösteriyoruz ve yasal düzenlemeyle de bu işi kontrol altına almanın gayreti içerisindeyiz."
Beykoz Belediyesinin çalışmasını takdir ettiğini söyleyen Erdoğan, "Tabii bunlar için çok çok büyük alanlar gerekiyor ve bu büyük alanlarda da bunların teşhis, tedavi, hatta gerekirse ameliyatlarına varıncaya kadar bunları yapmaları şart. Beykoz bunu yapıyor, gördüm. Aynı şekilde Konya bunu yapıyor. Bundan sonraki süreçte de bunu bizler yapmaya kararlıyız ve bu kararlılığımız devam edecek." dedi.
"Gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa biz de aynı uygulamaları hayata geçireceğiz." diyen Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatların verildiğini hatırlattı.
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sokaklarımızı çocuklarımız, insanımız için güvenli hale getirmek görevimiz. İlgili bakanlıklarımız çalışmalarını yapıyor. Başıboş köpeklerle ilgili hangi kurumun yetkili ve görevli olduğu kanunlarımızda belli. Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim. Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Fakat ne yaparsanız yapın bu iş bir defa vatandaşın kendi köpeğine sahip olmasını gerektiriyor. Eğer sahip olmazsa, o bir gün gelir kendi evindeki çocuğuna da aynı darbeyi vurur."
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