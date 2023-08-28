Milyonlara yeni gelir! Toplu taşıma kartı, ek ödeme... Müjdeli haber geldi

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek. Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlık yaptığı toplantıda, etkili ve son kararı verecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. İlhan Hatipoğlu olacak. Hatipoğlu daha önce Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olup, masadaki en deneyimli hükümet temsilcisi olarak bulunuyor.