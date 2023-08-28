Milyonlara yeni gelir! Toplu taşıma kartı, ek ödeme... Müjdeli haber geldi
Memur ve memur emeklileri maaş zammı ile ilgili Hakem Kurulu'nun vereceği kararı beklerken, toplu sözleşme ile birçok yeni hak elde etti. Bundan böyle servisi olmayanlara toplu taşıma kartı yolu açılırken, ek ödemelerde de artışa gidildi. Peki Hakem Kurulu zam kararını ne zaman açıklayacak? İşte detaylar...
Milyonlarca memur ve emeklisini ilgilendiren maaş zammında nihai kararı verecek olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ilk toplantısını yaptı. Kurul, zam kararını en geç 31 Ağustos Perşembe gününe kadar verecek.
Toplu sözleşmede uzlaşılan maddelerle kamu çalışanlarına yeni sosyal haklar sağlanırken, ücret dengesizliği de sona erecek. Müdür ve dengi unvanlardaki personelin özel hizmet tazminatı oranları 20 puan (969 lira), müdür yardımcısı unvanlardakilerin de 15 puan (726 lira) artırılacak. Mühendislere yılbaşından geçerli olmak üzere 968 lira ilave ödeme yapılacak.
KURUL KARARINA İTİRAZ EDİLEMİYOR
Kamu çalışanlarının 2024-2025 yılları arasındaki maaş zamları, sosyal haklarının belirlenmesi için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri maaş zam oranı dışında 11 hizmet kolunda uzlaşmayla sonuçlandı.
Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek. Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlık yaptığı toplantıda, etkili ve son kararı verecek olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. İlhan Hatipoğlu olacak. Hatipoğlu daha önce Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuş olup, masadaki en deneyimli hükümet temsilcisi olarak bulunuyor.
MÜDÜRLERE; MÜHENDİSLERE EK ÖDEME
Toplu sözleşmede uzlaşılan başlıklar arasında mühendislerin ek ödemelerinin artırılması da yer alıyor. Buna göre, 1 ve ikinci derece mühendislere gelecek yılın başından geçerli olmak üzere 968 lira verilecek.
Mühendis, mimar, peyzaj mimarı, bölge plancısı, şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan 1-2 dereceden aylık alanlara 20 ek puan, 3-4 dereceden aylık alanlar 10 ek puan, diğer derecelerden aylık alanlara 5 ek puan verilecek. Mühendislerin arazi tazminatı da günlük 30 lira artırıldı. Teknik öğretmen unvanı alanların 145 lira olan arazi tazminatı da 174 lira oldu.
MEMURA TOPLU TAŞIMA KARTI
Merkez teşkilatında servis hizmeti alamayan kamu çalışanlarına toplu taşıma kartı verilecek. Üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi aylık ödenecek.
KİT'lerde çalışan başmüdür, fabrika, işletme müdürlerine ilave 25 puan üzerinden ödenen özel hizmet tazminatı oranı 30 puana (242 lira) çıkarıldı, biyolog, kimyager, fizikçi, matematikçilerin ek ödeme puanları da 242 lira artırıldı. Şeflere ilave 10 puan üzerinden verilen özel hizmet tazminatı oranı 581 lira yükseltildi. Avukatların ek ödemeleri de 10 puan artırılarak 484 liraya çıkarıldı.
HAKEM HEYETİNDE KİMLER VAR?
Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener(in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.
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