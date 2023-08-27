KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Orgeneral Metin Gürak’ı kabul etti! Rumların Pile’deki alçak planı ortaya serildi

RUMLARIN ALÇAK PLANI

Tatar, Pile'deki vatandaşların mağduriyetini gidermek ve insani bir amaç için yol yapmak istediklerini aktararak, Rumların Pile'de yol, bina ve üniversite yaptığını ancak Türkler yol yapmak isteyince tepki gösterildiğini, ortada bir çifte standart bulunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, karşı tarafın amacının Pile'deki Türk nüfusu azaltıp, karma köyü tamamen Rum köyü yapmak olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olan KKTC'nin, mavi vatanda, petrol, doğal gaz ve diğer güvenlik meseleleri ile statüsünün yükseldiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşma olursa KKTC'nin anlaşmanın bir parçası olacağını vurguladı. Tatar, Kıbrıs'ta yeni siyaseti belirlerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman istişare içinde olduklarını aktardı.