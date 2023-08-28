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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diploması trafiği başlıyor! Önce Hindistan ardından ABD | Liderlerle ayrı ayrı görüşecek

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Giriş Tarihi: 28.08.2023 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diploması trafiği başlıyor! Önce Hindistan ardından ABD | Liderlerle ayrı ayrı görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Başkan Erdoğan, önce Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Ardından da Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu için ABD'ye gidecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından başlattığı yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Gerek telefonla gerekse yüz yüze liderlerle görüşen Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi ve Körfez turuyla birlikte yurt dışı temaslarına başlamıştı.

Başkan Erdoğan, yoğun yurt dışı temaslarını eylül ayında da sürdürecek.

G-20 ZİRVESİ'NE KATILACAK

Başkan Erdoğan, 9-10 Eylül tarihlerinde G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Zirve kapsamında görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar da ele alınacak.

ABD'YE KRİTİK ZİYARET

Başkan Erdoğan, 17-21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap edecek.

Başkan Erdoğan'ın İslam düşmanlığı, mültecilerin durumu, iklim değişikliği, Kıbrıs sorunu ile Rusya-Ukrayna savaşında son durum ve tahıl sevkiyatı gibi başlıklarda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

LİDERLERLE AYRI AYRI GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan, zirvede BM üyesi olan diğer ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek.

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