Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diploması trafiği başlıyor! Önce Hindistan ardından ABD | Liderlerle ayrı ayrı görüşecek

G-20 ZİRVESİ'NE KATILACAK

Başkan Erdoğan, 9-10 Eylül tarihlerinde G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Zirve kapsamında görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar da ele alınacak.