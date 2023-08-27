Seçimlerdeki ağır hezimet kimin üstüne yıkıldı? Muhalefette suçlu kim? Optimar son anketini yayınladı!

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 44'LE İLK SIRADA

Hal böyle olunca Optimar Araştırma konuyla ilgili bir anket çalışması yaptı.

Optimar yaptığı ankette katılımcılara, "Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime aittir?" diye sordu.