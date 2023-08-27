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Seçimlerdeki ağır hezimet kimin üstüne yıkıldı? Muhalefette suçlu kim? Optimar son anketini yayınladı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2023
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Seçimlerdeki ağır hezimet kimin üstüne yıkıldı? Muhalefette suçlu kim? Optimar son anketini yayınladı!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında ağır yenilgi alan koalisyon masasının yaraları aylar geçmesine rağmen sarılmış değil. Çoğu vatandaş seçimlerdeki bu hezimetin sorumlusunun Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu öne sürürken, bir kesim de Meral Akşener’in masadan kalkmasını sebep gösteriyor. Peki muhalefet, seçimi neden kaybetti? Konuyla ilgili anket yapan Optimar, katılımcılara, "Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime aittir?" diye sordu. İşte o anket sonuçları...

14 ve 28 Mayıs seçimlerini Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında varlık gösteremeden kaybeden muhalefette kaos bitmek bilmiyor.

CHP dışındaki partiler tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı nedeniyle kaybedildiğini söylendi.

CHP'den ise küçük ortaklara ve İyi Parti'ye yönelik 'çalışmadılar' eleştirisi geldi.

Bir yandan muhalefette liste tartışmaları sürerken diğer yandan da 'Neden kaybettik?' tartışmaları devam etti.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 44'LE İLK SIRADA

Hal böyle olunca Optimar Araştırma konuyla ilgili bir anket çalışması yaptı.

Optimar yaptığı ankette katılımcılara, "Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime aittir?" diye sordu.

Anketteki şıklar Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Muharrem İnce oldu.

AKŞENER YÜZDE 19'LA İKİNCİ SIRAYI ALDI

Ankete katılan vatandaşların yüzde 44,6'sı seçimin kaybedilmesine neden olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun ardından ikinci sırayı ise yüzde 19,2'yle Meral Akşener aldı.

Akşener'den sonra üçüncü sırada Ekrem İmamoğlu'nun olduğu görüldü.

SON SIRADA YÜZDE 7'YLE MUHARREM İNCE VAR

İmamoğlu yüzde 17'yle 3. sırada yer alırken, Mansur Yavaş'ın da yüzde 12,1'le dördüncü sırada olduğu görüldü.

Muharrem İnce ise yüzde 7 ile son sırada yer aldı.

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