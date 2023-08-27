CHP’de kim kime dum duma! Gebze, Çiğli, Karabağlar ve Edremit kongrelerinde küfürler hakaretler havada uçuştu

Killik de "Beyefendi ben kendilerini çağırdım buraya hepinizin gözünün önünde yaptık ve size konuşma için imza verdiklerini söylediler ve imzalarını geri çektiler" şeklinde karşılık verdi.

Yıldırım ise şunları söyledi:

"Burada taraflı olarak iki aday söylüyorsunuz. Başından beri, bu antidemokratik bir şeydir. Demokrasiyi savunuyorsanız taraf tutmayın. Sayın divan başkanı lütfen taraf tutmayın. Ben burada mücadele etmiş bir kişiyim. Emniyet teşkilatı bu tutanağı tutun. Sabahtan beri iki aday diyor taraf tutuyor milletvekili de öyle söylüyor."