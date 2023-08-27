CHP’de kim kime dum duma! Gebze, Çiğli, Karabağlar ve Edremit kongrelerinde küfürler hakaretler havada uçuştu
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin sancıları CHP’de hala devam ediyor. CHP ilçe kongrelerinde yaşanan kaosa geçtiğimiz saatlerde bir yenisi daha eklendi. Gebze İlçe Kongresi’nde yeterli imzaya ulaşamayan aday Zeynel Rıza Yıldırım, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile birbirine girdi. Küfürlerin ve hakaretlerin havada uçuştuğu kongreye 10 dakika ara verildi. Öte yandan benzeri görüntüler Çiğli, Karabağlar ve Edremit’te de yaşandı. Delegeler sandıkları parçalarken bir CHP'linin "Bu parti hiçbir zaman iktidar olmaz" ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.
CHP Gebze İlçe Kongresi'nde yeterli imzaya ulaşamadığı belirtilen aday Zeynel Rıza Yıldırım, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile tartıştı. Ardından Killik kongreye 10 dakika ara verdi.
Killik kavga öncesi Yıldırım'la ilgili şu bilgilendirmede bulundu:
"Zeynel Rıza Yıldırım beyfendinin buraya getirdiği listede Adaylardan 4 tanesinin delegeliği yok o yüzden imzaları kabul edemedik. Kendisine 10 dakika süre verdim ve iki imza getirdi 42 imzayı topladı. Gönderdiği listeden 4 tanesinin adaylarımızdan Kemal Nişancı'yla mükerrer olduğunu tespit ettik 6 tanesinin de Gökhan Orhan'la mükerrer olduğunu tespit ettik. Eğer kendileri diğer listelerden çekilip Yıldırım'ın listesinde kalmayı kabul ediyorlarsa aday olarak listeye ekleyeceğiz."
Daha sonra tekrar bilgilendirmede bulunan Killik "Adaylar Zeynel Beyin listesinden çekildiklerini söylediler. İmza sayısı 29'a düştüğü için adaylığı kabul edemiyoruz" ifadelerini kullandı.
"TARAF TUTMAYIN"
Kocaeli'nin yerel haber sitelerinde yer alan habere göre bu sözlere sinirlenen Yıldırım "Ben 2-2.5 aydır burada çalışıyorum o insanlar kendiler imza verdiler" dedi.
Killik de "Beyefendi ben kendilerini çağırdım buraya hepinizin gözünün önünde yaptık ve size konuşma için imza verdiklerini söylediler ve imzalarını geri çektiler" şeklinde karşılık verdi.
Yıldırım ise şunları söyledi:
"Burada taraflı olarak iki aday söylüyorsunuz. Başından beri, bu antidemokratik bir şeydir. Demokrasiyi savunuyorsanız taraf tutmayın. Sayın divan başkanı lütfen taraf tutmayın. Ben burada mücadele etmiş bir kişiyim. Emniyet teşkilatı bu tutanağı tutun. Sabahtan beri iki aday diyor taraf tutuyor milletvekili de öyle söylüyor."
"PİSLİK" DEDİ KAVGA ÇIKTI
Killik ara verdikten sonra devam eden tartışmada Yıldırım'ın "pislik" dediği iddia edildi. Bunun üzerine partililer "Sen partiye pislik diyemezsin terbiyesiz herif" diye yüklenirken, CHP'li gençlerden biri "Çık dışarı" diye başladığı cümleyi küfürlerle bitirdi.
ÇİĞLİ'DE SANDIK FIRLATILDI: SALONA ÇEVİK KUVVET GİRDİ!
CHP Çiğli Olağan İlçe Kongresi'ne saatler kala adaylar birleşmiş, Şirin Akgül ve Hüseyin Çetin ilçe başkanlığında Erkan Akar'a destek vereceklerini açıklamıştı.
Ancak birleşme sonrası oluşturulan yeni liste bazı mahalle delegelerinin tepkisini neden oldu. İlçe yönetim kurulu ve il delege adayları listesinde ismini göremeyen bazı partililer buna karşı çıktı. Oy kullanma işlemini beklerken salondan çıkan Erkan Akar'a bazı delegeler tarafından tepki geldi. "Bu nasıl birleşme? Böyle liste mi olur? Şirin Akgül bizi zaten ortada piç gibi bıraktı" dedi.
Ardından salondan listede yer alan Niyazi ve Hasan Aslan isimleri için delegeler "30 yıldır aynı isimler. Aile şirketi listesi" diyerek sesler yükseldi.
LİSTE GECİKTİ, KARABAĞLAR KONGRESİ KARIŞTI!
CHP Karabağlar olağan ilçe kongresinde Divan Başkanı Yücel Taşkın, listelerin hazırlanma saatini 16:30 olarak belirledi. Saatin belirlenmesine rağmen Emel Tangobay'ın listesi 16:35 olmasına rağmen divana teslim edilmezken salonda ortalık karıştı.
Seçimlerin başlaması sonrası saat 13:00 civarında divan başkanı Yücel Yaşkın'ın 'listelerinizi hazırlayın' talimatı gelmişti. Talimat sonrası konuşmacılar konuşmasını gerçekleştirirken, mevcut ilçe başkanı Bülent Sözüpek listesini teslim etti. Sözüpek'in listesini vermesi sonrası Divan Başkanı Taşkın, Emel Tangobay'ın listesini de isterken, listeler için 16:30 saatini belirledi. Saatin belirlenmesine rağmen 16:35'de Tangobay'ın listesi divana teslim edilmezken kongre salonunda gerginlikler yaşandı. Sözüpek yazılı önerge verirken, İl Yöneticisi Manduz Polat ise önergenin okutulmaması talebini iletti. Sözüpek talebinde ısrarcı olurken Manduz'un Sözüpek'in üzerine yürümesi sonrası salon karıştı.
BU PARTİ HİÇBİR ZAMAN İKTİDAR OLAMAZ
CHP Edremit İlçe Kongresi'nde de aynı görüntüler var. Partililer arasında çıkan kavgada delegeler sandıkları kırdı.
Bir CHP'li ise duruma "Bu parti bu kafayla hiçbir zaman iktidar olamaz" ifadeleriyle tepki gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Eylül ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Sosyal Yardım ödeme takvimi açıklandı mı? İsim sorgulama listesi...
- 2023 DGS tercih tarihleri belli oldu mu? DGS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler 2 Ekim'de mi açılacak? YÖK son açıklamalar...
- 2. Torba Yasa ile yeni şans geldi! EYT sonrası 50-51-53-54 yaşında emeklilik takvimi netleşti! Bağkur affı, staj ve çıraklık, taşerona kadro...
- Emekliye ek zam son dakika formülü geldi! SSK ve Bağ-Kur 7.500 TL emekli maaş alana yeni düzenleme! Seyyanen zam, enflasyon farkı, refah payı...
- Artan çaylarını sakın atmayın! Ne kırışıklık ne sivilce bırakıyor! 45 yaşında 20 yaş görünümü...
- 2023-2024 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL yeni dönem kayıtları hangi tarihte başlayacak?
- YKS üniversite e-Devlet online kayıt ekranı | ÖSYM duyurdu! 2023-2024 YKS e-kayıt tarihleri ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır?
- Yalı çapkını ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Hobi olarak başladı haftalık 16.333,45 TL kazanıyor! Günde gram gram altın topluyor!
- GSB 11.455 personel alımı başvuruları başladı mı? GSB 11 bin 455 personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...
- Banyo ve tuvaletleriniz kar beyazı olacak! Çamaşır suyunu hemen atın! Daha önce keşke bilseydim diyeceksiniz!