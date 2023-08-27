Seçim 2024: Hangi iller el değiştirecek? Kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman A Haber’de paylaştı

Akşener şunları söyledi:

"Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Maalesef olmadı, olamadı, olduramadık. Tüm çabalarımıza rağmen 2023 seçimlerindeki yenilgiye engel olamadık.

Bir kulun gözlerini kamaştıracak şeyler vadedilirken, bedelleri ödeye ödeye 2017'de hayır diye haykırdınız. Eğer biz zalim güçlü diye boyun eğecek olsaydık, biz fidan gibi dimdik ayakta durmazdık. Eğer biz milletin sesine kulak tıkayıp pazarlık yapacak olsaydık, çıkıp İYİ Parti'yi kurmazdık. Herkesin kaçtığı bir dönemde kurduk.

Bizim için siyaset kariyer hayallerinin, milletten kopuk işlerin peşinden koşulacak bir parkur da olmadı. Biz siyaseti milleti için milletle beraber yapanlarız. Dayatmalara karşı tavrımız da net.