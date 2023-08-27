Seçim 2024: Hangi iller el değiştirecek? Kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman A Haber'de paylaştı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün partinin Afyonkarahisar’da yapılan Büyük Buluşma toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Meral Akşener ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert sözler kullandı, “'Önce şahsım, önce ben' diyenlerle uğraştık” dedi. Akşener'in CHP'ye 'yerel seçim' göndermesinin ardından CHP'li isimlerden sesler yükselmeye başladı. Kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında 2024'te yapılacak seçimlere yönelik büyükşehirlerde önde olan partilerin yüzdesel oy oranlarını paylaştı. İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'daki son durum...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP'ye koalisyon masasında tek tek darbe gelmeye devam ediyor.
Durum öyle bir boyut kazandı ki kriz günden güne yeni skandallarıyla gündeme gelirken, 2024'te yapılacak 'yerel seçimler' öncesi CHP'nin şimdiden fişi çekilmiş durumda.
MERAL AKŞENER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
Akşener Afyon'da yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Akşener, "Nefislerimizi kör odalara hapsettik ama ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık. Önce şahsım diyenlerle koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" dedi.
Akşener şunları söyledi:
"Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Maalesef olmadı, olamadı, olduramadık. Tüm çabalarımıza rağmen 2023 seçimlerindeki yenilgiye engel olamadık.
Bir kulun gözlerini kamaştıracak şeyler vadedilirken, bedelleri ödeye ödeye 2017'de hayır diye haykırdınız. Eğer biz zalim güçlü diye boyun eğecek olsaydık, biz fidan gibi dimdik ayakta durmazdık. Eğer biz milletin sesine kulak tıkayıp pazarlık yapacak olsaydık, çıkıp İYİ Parti'yi kurmazdık. Herkesin kaçtığı bir dönemde kurduk.
Bizim için siyaset kariyer hayallerinin, milletten kopuk işlerin peşinden koşulacak bir parkur da olmadı. Biz siyaseti milleti için milletle beraber yapanlarız. Dayatmalara karşı tavrımız da net.
YEREL SEÇİM ÇIKIŞI: KENDİ KADROMUZLA ÇIKACAĞIZ
Önümüzde yerel seçimler var. Yine tüm gündemi sayısal oranları yarıştırarak ittifaklara çekmeye çalışıyorlar. Yerel seçimi sayısal ittifaklara yönlendirirsek bu yereli ortadan kaldırmak olur. Yerel seçimler çoğulcuğun yaşadığı yerdir. Yerel seçim, genel seçim değildir. Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız. Tüm siyasi partilere açık ve net çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte vatandaşların tercihlerini yansıtacak rekabet ortamı oluşturalım. Gelin her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Herhangi bir ilde herhangi bir ilçede hiçbir partiyle yan yana gelmeyeceğiz."
Kamuoyu araştırmacısı Gürkan Duman, A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında 2024'te yapılacak yerel seçimlere yönelik kritik paylaşımlarda bulundu. İşte Gürkan Duman'ın açıklamalarında yer alan önemli satır başları:
İZMİRLİ SORUNLARIN AK PARTİ'NİN ÇÖZECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR!
İzmir'in gelişimi sorunlarının çözümü için hangi parti kazanırsa, İzmir Belediye Başkanlığını daha fazla hizmet getirir diye bir soru sorduk… Yaklaşık seçmenlerinin yüzde 38.5'luk kısmı AK Parti'nin İzmir'in sorunlarını çözeceğini söylerken, yüzde 31.4'ü CHP'nin çözeceğini, yüzde 2.5'luk kısmı MHP'nin çözeceğini, yüzde 7.7'si ise İYİ Parti'nin çözeceğini söylerken, yüzde 12.4'ü bu soruya cevap vermiyor.
Bizim bu araştırmamıza da tepki vereceklerdir, aynı yüzde 60'larla genel seçimlerde Kılıçdaroğlu kazanacak deyip, bize de çok fazla kötü ithamlarda bulunan bir kitle vardı. Biz de bunu genel seçimlerde gösterdik ve her iki seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48'in üzerine çıkamayacağını vurgulamıştık nitekim de öyle oldu.
İzmir'de kokudan artık vatandaşlar burnunu tıkamaktan, sahilde denize çok fazla giremiyorlar.
AK PARTİ İSTANBUL'DA AVANTAJLI DURUMDA
İstanbul'da da yaptığımız araştırma kamuoyuna paylaşılmıştı. Şu an için Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 38.7 oyu varken, oy vermem diyen de yaklaşık 43 civarında bir seçmen kitlesi var. İstanbul'la ilgili Ekrem İmamoğlu toplumsal algıyı, tamamen yitirmiş durumda. AK Parti şu an İstanbul'da da avantajlı duruma geçti.
CHP ve HDP ittifak yapacaksa, İstanbul için toplam oy oranları yüzde 40.7 olarak gözüküyor. Cumhur İttifakı olarak sadece AK Parti ve MHP'nin ittifak yaptığını varsayarsak bu yüzde 41.9 olarak görülüyor.
Biz önceki seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na oy veren AK Partili ve MHP'li seçmen vardı ancak bu seçimlerde vatandaşlar İmamoğlu'na oy verme eğiliminde değil.
Burada Ekrem İmamoğlu seçimleri kazanmak için İYİ Parti'nin sandığına binmek zorunda.
ANKARA'DA BÜYÜK FARK!
Ankara'da ise CHP ile Yeşil Sol Parti ittifak yapar ise oy oranları yüzde 35 olarak gözüküyor. Diğer taraftan AK Parti ve MHP'nin ittifak yaptığını varsayarsak bu oranın yüzde 42.3 olduğunu görüyoruz. Yani AK Parti İstanbul'da büyük bir farkla önde 'yerel seçimler' öncesi hazır bulunuyor.
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