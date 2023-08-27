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Başkan Erdoğan'dan Pençe-Kilit'te şehit olan Taner Torun için taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.08.2023
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Başkan Erdoğan’dan Pençe-Kilit’te şehit olan Taner Torun için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun için taziye mesajı yayımladı.

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