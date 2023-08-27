Ağaç düşmanı CHP'li İBB! Bölge halkı alev püskürdü: Beşiktaş'ta oksijensiz kaldık
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesi'nin semtinin en önemli oksijen deposu olan Abbasağa Parkına gösterilen ilgisizlik vatandaşları da isyan ettirdi. Vatandaşlar, yeşil ve bakımlı Abbasağa Parkını geri istiyor.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beşiktaş Belediyesi'nin semtinn en önemli oksijen deposu ve akciğeri olan Abbas Ağa Parkına gösterdiği ilgisizlik vatandaşları da isyan ettirdi. Vatandaşlar geçmişteki yeşil paklarını geri istediklerini söylediler.
CHP'li İBB'nin kuruduğu ve hastalandığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıllarda İstanbul'un sembollerinden Çırağan Caddesi'ndeki asırlık 112 çınar ağacını kesilmesinin ardından, bu sefer de İstanbulluların ve bölge halkının tek nefes alabileceği noktalardan olan Beşiktaş Abbasağa Parkı'ndaki 4 çınar ağacını kesip bakımsızlık ve ilgisizliğe mahkum ettiler.
Beşiktaş Belediyesi, 2015 yılında Cihanuma Mahallesi Yıldız Caddesi üzerindeki bulunan kapının hemen alt kısmında bulunan vatandaşların spor yaptığı alanı kafe yapmak için sökerek çalışma başlattığı ve vatandaşın tepkisi üzerine geri adım atarak spor aletlerini tekrar yerine yerleştirdi.
Aylardır Parktaki mevcut sulama sistemleri düzenli olarak çalıştırılmadığı için yeşil alanların kuruduğu gözlendi. Fıskiyelerin çalıştırılmaması sonucu Park adeta kurak çöl alanına döndü. Çimlerin büyük kısmı sararıp kurudu.
Parka dinlenmek için geldiğini fakat çevredeki çimlerin kurumasına üzüldüğünü belirten Ahmet A. ise Ben kafamı dinlemek için sık sık parka gelirim ve etrafıma baktığımda ağaçlar ve yeşil çimler görmek isterim. Fakat bu yıl çimlere tam olarak bakamadılar ve büyük kısmı kurudu.
Abbas Ağa Parkını sık sık kullanan ve köpeğini gezdiren ev hanımı Hanife Çınar, "Ben sık sık parka geliyorum hayvanımı gezdiriyor bir nefes alıyorum . Bu park bizim oksijen kaynağımız fakat son aylarda bakımsızlığı beni rahatsız ediyor. Parkın girişindeki alanda spor yapıyorduk Belediye bunları kaldırıp yerine kafe yapacaktı.
O zamanlar tepki gösterdik ve bu projelerinden vazgeçmişlerdi. Burayı ele geçirmeye çalışıyorlardı fakat başaramadılar. Vatandaşlarımızın da duyarlılığı bunu engellemişti. Çimler bu yıl aşırı sıcaklardan yandı Belediye ise sulama konusunda hiç çalışma yapmadı. Parkı kendi kaderine terk etti. Sadece temizlik yapıyor başka bir bakım yapmıyor" dedi.
Buranın sahibi Beşiktaş değil Allahtır. Burası kimsenin malı değildir. Vatandaşmların oylarıyla başkan seçilen belidiye başkanının da vatandaşların dinlendiği huzur bulduğu bu alanları ihya etmektir böyle bakımsız bırakmak değil. Buraya bakım yapılsa çimler sulanıp yeşillendirilse daha güzel olurdu" dedi.
Adıyamandaki felaketten sonra evi hasar gördüğü için çalışmak amacıyla İstanbul Beşiktaş'a gelen Hüseyin Tormuş, "Adıyamanda bir felaket yaşadık evimiz hasar gördü. Çocukları Adıyamanda bırakıp ekmek parası için İstanbul Beşiktaş'taki bir fırında çalışmaya geldim, Burası çok güzel bir park semtin ortasında nefes alabilecek bir alan.
Burası insanı dinlendiriyor. Günde bir saat gelip dinlendikten sonra işime gidiyorum. Gördüğüm kadarıyla sulama yapılmaması sonucu çimler kurumuş. Belediyenin düzenleme ve bakım yapması şart. Beşiktaş nezih bir semt ve Bu parkta bu semt için büyük bir oksijen kaynağı Burasını bakımsız bırakmamak gerekir" şeklinde konuştu.
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