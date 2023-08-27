Ağaç düşmanı CHP’li İBB! Bölge halkı alev püskürdü: Beşiktaş’ta oksijensiz kaldık

Parka dinlenmek için geldiğini fakat çevredeki çimlerin kurumasına üzüldüğünü belirten Ahmet A. ise Ben kafamı dinlemek için sık sık parka gelirim ve etrafıma baktığımda ağaçlar ve yeşil çimler görmek isterim. Fakat bu yıl çimlere tam olarak bakamadılar ve büyük kısmı kurudu.

Abbas Ağa Parkını sık sık kullanan ve köpeğini gezdiren ev hanımı Hanife Çınar, "Ben sık sık parka geliyorum hayvanımı gezdiriyor bir nefes alıyorum . Bu park bizim oksijen kaynağımız fakat son aylarda bakımsızlığı beni rahatsız ediyor. Parkın girişindeki alanda spor yapıyorduk Belediye bunları kaldırıp yerine kafe yapacaktı.