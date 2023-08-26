26 Ağustos 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u FETÖ mensubu 16 kişi yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u FETÖ mensubu 16 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2023
ABONE OL
Yunanistan’a geçmeye çalışan 9’u FETÖ mensubu 16 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 9'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA