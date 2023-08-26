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Emine Erdoğan'dan Malazgirt mesajı: Gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2023
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Emine Erdoğan’dan Malazgirt mesajı: Gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Şanlı ecdadımızdan miras kalan Malazgirt Zaferi'nin birlik ve beraberlik ruhu, gelecek nesillerimize kılavuz olmaya devam edecek" dedi.

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