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Son dakika: Diyarbakır'da teröristlere ağır darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi 4 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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Son dakika: Diyarbakır’da teröristlere ağır darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'da PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün sivil yapılanması mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı." açıklamasında bulundu.

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