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Vuslat Doğan Sabancı kimdir, kaç yaşında? Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi var mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Vuslat Doğan Sabancı kimdir, kaç yaşında? Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi var mı?

"Vuslat Doğan Sabancı kimdir, sağlık durumu nasıl?" sorusunu cevabı arama motorlarında hız kazandı. Tatil için Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın kaza geçirdiği öğrenildi. Botla kayalıklara çarpan çift, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumu nasıl, durumu ağır mı?

"Vuslat Doğan Sabancı kimdir, sağlık durumu nasıl?" sorusunu cevabı araştırılıyor. Tatil amaçlı Yunan adalarına tekneyle giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın kaza geçirdiği öğrenildi. Botla kayalıklara çarpan çift, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Peki, Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumu nasıl?

VUSLAT DOĞAN SABANCI SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilen Vuslat Doğan Sabancı'nın da saat 11.30'da ambulans helikopterle yine İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde bilgiler geldi.

ZODYAK BOTLA KAYALIKLARA ÇARPTILAR!

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı.

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR?

Vuslat Doğan Sabancı 16 Ocak 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İş insanı ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi'nin eski yönetim kurulu başkanı. Uluslararası Basın Enstitüsü'nde (IPI) sekiz yıl Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış olan Doğan Sabancı, Enstitüsü'nün ömür boyu onursal üyesi unvanına sahiptir. Endeavor Yönetim Kurulu ve TÜSİAD üyesidir.

Vuslat Doğan Sabancı, Ali İsmail Sabancı ile evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

Sabancı çiftinin sağlık durumu nasıl? SABANCI ÇİFTİNİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

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