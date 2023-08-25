Vuslat Doğan Sabancı kimdir, kaç yaşında? Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi var mı?

VUSLAT DOĞAN SABANCI KİMDİR?

Vuslat Doğan Sabancı 16 Ocak 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İş insanı ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi'nin eski yönetim kurulu başkanı. Uluslararası Basın Enstitüsü'nde (IPI) sekiz yıl Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış olan Doğan Sabancı, Enstitüsü'nün ömür boyu onursal üyesi unvanına sahiptir. Endeavor Yönetim Kurulu ve TÜSİAD üyesidir.

Vuslat Doğan Sabancı, Ali İsmail Sabancı ile evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.