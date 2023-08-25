Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar The National gazetesi için makale kaleme aldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli The National gazetesi için önemli bir makale kaleme aldı.
Makalede Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji ve tabii kaynaklar alanında imzalanan stratejik ortaklık çerçeve anlaşmasının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu kapsamda yapılacak yatırımlara değindi. Bakan Bayraktar "Toplam 29.7 milyar dolarlık bu anlaşmayla iki ülke, offshore rüzgâr ve güneş enerjisi dahil olmak üzere yenilenebilir enerjiden yeşil hidrojen ve nükleer enerjiye kadar birçok farklı alanda dev projeleri el birliğiyle hayata geçirme taahhüdünde bulundu" dedi.
Akıllı Enerji Dönüşümü kavramının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu kavramın altının kapsayıcı, duyarlı, esnek, akılcı ve dijital enerji dönüşümü olarak doldurulması gerektiğine işaret etti. Enerji dönüşümü ile istihdam artışı ve ekonomik büyüme arasında sağlıklı bir denge kurulabileceğini belirtti.
Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması ile birlikte enerji piyasası için yeni bir reform ve yatırım döneminin başladığını ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin 2053'e kadar karbon nötr bir ekonomi olma taahhüdünde bulunduğunu hatırlatarak, "Türkiye şimdiden elektriğinin %45'ini yenilenebilir kaynaklardan üretiyor. Bu da Türkiye'nin Avrupa'da beşinci, dünyada 12'nci sırada olduğu anlamına geliyor." dedi.
"Dost ve müttefiklerimizle yakın işbirliği içerisinde ithalata bağımlılığımızı bitirmeyi hedefliyoruz." diyen Bakan Bayraktar, kararların duygusal değil rasyonel şekilde alındığı akıllı bir enerji dönüşümü öngördüklerini ifade etti. "Böylece arz güvenliğimizi muhafaza ederken enerji sepetini çeşitlendirmeyi ve ülkemizi enerji merkezine dönüştürerek yatırımcılar için güvenli liman olmayı planlıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda petrol ve doğal gaz üretimimizi artıracak, enerji sepetimizi çeşitlendirmek için nükleer santraller inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin enerji ve tabii kaynaklar alanında kazan-kazan senaryoları oluşturmayı sürdürerek dost ve müttefiklerini de kendi başarı öyküsünün parçası haline gelmeye teşvik edeceğini söyledi.
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