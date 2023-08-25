Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar The National gazetesi için makale kaleme aldı

Akıllı Enerji Dönüşümü kavramının önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, bu kavramın altının kapsayıcı, duyarlı, esnek, akılcı ve dijital enerji dönüşümü olarak doldurulması gerektiğine işaret etti. Enerji dönüşümü ile istihdam artışı ve ekonomik büyüme arasında sağlıklı bir denge kurulabileceğini belirtti.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması ile birlikte enerji piyasası için yeni bir reform ve yatırım döneminin başladığını ifade etti.