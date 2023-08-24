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HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladı

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Giriş Tarihi: 24.08.2023
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HSK müstemir yetki kararnamesini yayımladı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), adli yargı ilk derece, bölge adliye mahkemeleri ile idari yargı ilk derece ve bölge idare mahkemeleri başkan, üye ve hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesini yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adli yargı ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri ile idari yargı ilk derece ve bölge idare mahkemeleri başkan, üye ve hakimlerine ilişkin müstemir yetki kararnamesi HSK tarafından açıklandı. Yargı camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

HSK, yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacakların başvurularını 4 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'a kadar yapabileceklerini açıklayarak, müstemir yetkileri belirlenenlerin yeni görevlerinde başarılar diledi.

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