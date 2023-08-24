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Son dakika! MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.08.2023
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Son dakika! MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinden acı haber

Son dakika haberleri... Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Uzman Çavuş Ali Demir şehit oldu.

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