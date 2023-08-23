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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Bağdat'ta diplomasi trafiği

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Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Bağdat’ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile Bağdat'ta bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin ve İslam karşıtlığı konusunda atılabilecek ortak adımların ele alındığı belirtildi. Öte yandan Bakan Fidan, Bağdat’taki temasları kapsamında Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

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