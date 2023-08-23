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Son dakika: RTÜK'ten 3 televizyon kanalına idari para cezası

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2023
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Son dakika: RTÜK’ten 3 televizyon kanalına idari para cezası

Son dakika haberleri... Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), S SPORT+, NR 1 TÜRK ve POWER TV'ye yaptırım uyguladı. RTÜK, S SPORT+ kanalında yasak bahis reklamlarını tespit ederek ceza verdi. NR 1 TÜRK'ün DJ SET programında çocuk ve gençlerin izleyebileceği saatlerde yayınlanan erotik içerikler nedeniyle ceza uygulandı. POWER TV'deki 'Power Hits' programında sigara görüntülerinin açıkça ekrana geldiği tespit edilerek ceza verildi.

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