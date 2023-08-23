B sınıfı ehliyet kaç cc motor kullanır? B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2023?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, B sınıfı ehliyet sahiplerinin motor kullanımlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Son dakika açıklamasında, trafikte güvenliği sağlamak amacıyla bakanlık tarafından yapılacak denetimlerin artacağını vurguladı. Peki, B ehliyet 125 CC motor kullanabilir mi 2023? B sınıfı ehliyet motor CC’leri neler? İşte, haberin ayrıntıları...
"B ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2023?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren önemli açıklama geldi. Son zamanlarda artan motosiklet kazalarına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, bu tür kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması için eğitimin büyük bir rol oynadığını vurguladı.
B SINIF EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ 2023? KAÇ CC MOTOR KULLANIR?
B sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler otomobil ve kamyonet sınıfına dahil tüm araçları kullanabiliyor. Bu ehliyet türü M ve F sınıflarını da kapsadığı için motorlu bisiklet, traktör ve ticari amaçlı olmamak kaydıyla römork taşıyabilen tarım araçları da kullanılabiliyor. Araba ehliyeti yani B sınıfı sürücü belgesine sahip kişiler 50 cc'ye kadar olan motorsikletleri kullanabilmektedir.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin de konuştu.
Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili ortak çalışma yürüttüğünü söyledi.
"EĞİTİM ALMALARI LAZIM"
Motosiklet kullanımıyla ilgili eğitimin öneminden de bahseden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
"Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 CC altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 CC altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli."
Bakan Yerlikaya, tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artacağını da sözlerine ekledi.
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