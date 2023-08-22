22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ukrayna’ya kritik ziyaret

Son dakika haberine göre Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 25 Ağustos'ta Ukrayna'ya bir ziyaret düzenleyeceğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA