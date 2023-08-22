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Son dakika | Aydın'da eğitim uçağı düştü

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Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Son dakika | Aydın’da eğitim uçağı düştü

Son dakika haberi...Aydın'ın Efeler ilçesi'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

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