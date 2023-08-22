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Son dakika | Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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Son dakika | Kayseri’de 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi.. Kayseri'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; 4,7'lik depremin merkez üssü Sarız ilçesi...

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