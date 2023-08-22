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Haberler Gündem Haberleri 22 Ağustos Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Malatya, Sivas, Niğde, Kadirli... AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!

22 Ağustos Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Malatya, Sivas, Niğde, Kadirli... AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!

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Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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22 Ağustos Kayseri’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Malatya, Sivas, Niğde, Kadirli... AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!

"Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kayseri'de bir deprem meydana geldi. Depremin detayları AFAD tarafından paylaşıldı. İşte, haberin detayları...

"Kayseri'de deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Son dakika haberine göre, Kayseri'de bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti AFAD tarafından paylaşıldı. İşte, haberin detayları...

AFAD SON DAKİKA DUYURDU!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 13:17'de Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!

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