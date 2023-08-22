22 Ağustos Kayseri'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Malatya, Sivas, Niğde, Kadirli... AFAD Kandilli son depremler listesi 2023!
"Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Kayseri'de bir deprem meydana geldi. Depremin detayları AFAD tarafından paylaşıldı. İşte, haberin detayları...
"Kayseri'de deprem mi oldu, hangi illerde hissedildi?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Son dakika haberine göre, Kayseri'de bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti AFAD tarafından paylaşıldı. İşte, haberin detayları...
AFAD SON DAKİKA DUYURDU!
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 13:17'de Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREM LİSTESİ!
Ayrıntılar geliyor...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor 2023? Gelinim Mutfakta ne zaman, hangi saatte yayınlanıyor?
- Türklerin en kıymetli besini! Tıkanan damarları açıyor! Kötü kolesterolü (LDL) düşürmek için...
- Emekli Ocak zammı son dakika güncellendi! Ek zam ile yüzler gülecek! Taban aylık, oransal artış ile en düşük emekli maaşı...
- KPSS şartı yok! MSB en az ilköğretim mezunu 16 bin sözleşmeli personel alımı başladı!
- 4A-4B-4C'liler dikkat! 2 şarta uyanlar 3 emekli maaşı birden alabilecek! En az 11.100 TL...
- TFF Süper Lig maçlarını erteledi mi? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor maçları ne zaman oynanacak?
- Gelinim Mutfakta 22 Ağustos Salı puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı, ne zaman? AÖL kayıt yenileme ücretleri ne kadar, kaç para?
- KYK YURT BAŞVURU 2023-2024 TARİHLERİ | KYK başvuruları ne zaman başlıyor? Ücreti, şartları...
- Canan Karatay'dan yağ yakıcı tarif! Bu şekilde içilmez demeyin! Yağların %50'sini yok ediyor! Şeker yerine 1 kaşık...
- Galatasaray transferde büyük oynuyor! Erden Timur yeni harekata çıktı! Bu kez Sofyan Amrabat...
- 2. Torba Yasa tarihi şekillendi! 100 bin işçiye kadro piyangosu çıktı! Taşeron, belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen...