İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzensiz göçmen konusu hakkında konuştu: İstanbul'u pilot bölge yaptık
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç konusunda İstanbul'u pilot bölge yaptıklarını belirterek, “Göç mobil noktaları kurduk. Bir aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 bininin yasal kalış hakkı olmadığını yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik. Haklarında idari gözetim kararı alınan bu kişileri daha sonra kolluk birimlerimizi refakatinde geri gönderme merkezine alarak sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik” dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin, B sınıfı ehliyet ile 125cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim alınması gerektiğini söyledi. İçişleri Bakanı Yerlikaya düzensiz göç konusuna da değindi.
"EĞİTİM ALMALARI LAZIM"
Daha önce 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin soru üzerine Yerlikaya, bu konuda daha önce bir çalışma başladığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının olarak konuyla ilgili çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Eğitimin önemine işaret eden Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin b sınıfı ehliyetle 125cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli" diye konuştu. Ali Yerlikaya, tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerimiz artarak devam edeceğini söyledi.
Kaçak göçmenlerle ilgili çalışmaya yönelik soru üzerine de Yerlikaya, şu açıklamalarda bulundu:
"Gayet iyi gidiyoruz. Göçmenler ikiye ayrılıyor. Düzenli göçmenler ve düzensiz göçmenler. Yani ülkemizde kalışları yasal olan yabancılar ve yasal olmayan yabancılar. Ülkemizde hali hazırda düzenli göçmen olarak 4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmaktadır.
Bunların 1 milyon 243 bin 423'ü ikamet izni alarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşıyor. Bunun yanında 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunmakta… Yine ülkemizde geçici koruma kapsamında 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli bulunuyor. Ama diğerleri, yani düzensiz göçmenler ya kaçak yollarla ülkemize gelmiş ya da vize alarak ülkemize girmiş ancak yasal kalış süresini ihlal edip vizesiz duruma düşmüş olanlardır."
21 BİN GERİ GÖNDERME
Yerlikaya, söz konusu düzensiz göç hakkında şu ifadeleri de yer verdi:
"İstanbul'u pilot bölge yaptık. Göç mobil noktaları kurduk. Bir aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 bininin yasal kalış hakkı olmadığını yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik. Haklarında idari gözetim kararı alınan bu kişileri daha sonra kolluk birimlerimizi refakatinde geri gönderme merkezine alarak sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik."
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