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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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