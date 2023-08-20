Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Tezkereye göre, Başkan Erdoğan, bugün Macaristan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN