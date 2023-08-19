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Türkiye'deki İnterpol-Europol göz açtırmıyor! Son iki ayda aranan 34 suçlu 16 ülkede yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2023
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Türkiye’deki İnterpol-Europol göz açtırmıyor! Son iki ayda aranan 34 suçlu 16 ülkede yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 60 günde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca, başta Terör, göçmen Kaçakçılığı, uyuşturucu Ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 30’u kırmızı bülten ile 4’ü doğrudan talep edilen 34 firari şahsın, 16 farklı ülkede yakalanmaları sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.

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