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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'ye girmeye çalışan 25 şahıs yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2023
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye’ye girmeye çalışan 25 şahıs yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakaladı. Yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. " ifadelerine yer verildi.

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