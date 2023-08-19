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Sirkeci-Kazlıçeşme hattı hizmete alınıyor! Bakan Abdülkadir Uraloğlu tarih verdi

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Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
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Sirkeci-Kazlıçeşme hattı hizmete alınıyor! Bakan Abdülkadir Uraloğlu tarih verdi

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının test aşamaları sonunda yıl sonuna kadar işletmeye alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

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