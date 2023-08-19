Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin belgeli bankamatikçisi Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile bir arada!
Geçtiğimiz dönemde CHP’li Ankara Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın CHP’nin bankamatikçisi olduğu belgelenmişti. 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez işe geçtiği ve imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edilen Candan’ın, bu süre zarfında 3 milyon 362 bin TL’yi kendi cebine indirdiği gözler önüne serildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin bankamatikçisi Tezcan Karakuş Candan ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
Geçtiğimiz dönemde Çankaya Beledyesi'nde ortaya çıkan skanda büyük tartışmalara neden olmuştu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından hakkında soruşturma izni istenen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın işe gitmeden maaş aldığı belgelenmişti.
7.5 YILDA 60 KEZ İŞE GİTTİ 3 MİLYONU CEBE İNDİRDİ
CHP'nin bankamatikçisi olarak anılan Tezcan Karakuş Candan'ın CHP'li Çankaya Belediyesi'nde çalışırken 7.5 yıllık sürede sadece 60 kez işe geçtiği ve imza föylerinde ise imzası olmadığı tespit edilmişti. Bu süre içerisinde tam tamına 3 milyon 762 bni TL'yi cebe indirdi.
İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALDIĞININ BELGELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Çankaya Belediyesi yöneticilerinin, Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi'ndeki görev yerine sık, sık terk etmek suretiyle işe gelmediğine yönelik evrak hazırladığı öğrenildi. Candan'ın sahte imza kullandığı da tutanaklarda yer almıştı.
BİÇEN: "TEZCAN, GÖREV YERİNİ SIK, SIK TERK ETMEK SURETİYLE İŞE GELMEDİ"
Dönemin Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Raziye Biçen'in, Tezcan Karakuş Candan'ın işe gelmediği gerekçesiyle Çankaya Belediye Başkanlığı Başkanlık Makamı'na yazı gönderdiği öğrenildi.
Raziye Biçen'in söz konusu yazısında; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mimar kadrosunda görevli olan Tezcan Karakuş Candan'ın uzun bir süreden beri görev yerini sık, sık terk etmek suretiyle işe gelmediği hatırlatılarak, "Kendisine yapılan tüm uyarılara rağmen bu eylemini ısrarla sürdürmüştür" denildi.
Yazıda şöyle denildi:
"Bu durumun devam etmesinden dolayı 11 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar çeşitli zamanlarda yapılan denetimlerde mazeretsiz ve izinsiz olarak görev yerini sürekli terk ettiği tespit edilmiştir. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde adı geçen hakkında 657 sayılı yasanın 125/a maddesine göre işlem yapılabilmesi için yazımız eklerinin Teftiş Kurulu Müdürlüğü'ne havalesini olurlarınıza arz ederim"
Raziye Biçen'in yazısının ekinde, Tezcan Karakuş Candan'ın günlük devam çizelgeleri, yoklama tutanakları, savunma yazılarının da olduğu 148 sayfa evrak yer aldı. Söz konusu yazıya Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kurttaş'ın 6 Şubat 2013 tarihinde imza attığı öğrenildi.
ASIL: "TARAFIMCA VERİLMİŞ İZİN YOKTUR"
Çankaya Belediyesi Şehir Planlama Bölüm Sorumlusu Yasemin Asıl ile İmar ve Şehircilik İdari ve Mali İşler Bölüm Sorumlusu Aydın Nikbay'ın hazırladığı 6 Kasım 2012 tarihinde tutanakta da; Tezcan Karakuş Candan'ın izinsiz ve mazeretsiz olarak haber etmeksizin Çankaya Belediyesi'ndeki görev yerini terk ettiğine dikkat çekiliyor.
Birim amiri Yasemin Asıl'ın söz konusu yazısında "(Tezcan Karakuş Candan) Tarafımca verilmiş izin yoktur" denildi.
Yasemin Asıl ile Aydın Nikbay'ın 12 Eylül 2012 tarihinde hazırladığı tutanakta da; "Tezcan Karakuş Candan, 12 Eylül 2012 tarihinde saat: 09.30 ve saat:10.30'da yaptığım denetimlerde izinsiz ve mazeretsiz olarak iş yerini terk etmiştir" deniliyor.
SAHTE İMZA TUTANAĞI
Yasemin Asıl'ın 13 Eylül 2012 tarihli hazırladığı tutanakta ise, "Tezcan Karakuş Candan, saat 12.00'de imza föyleri makamda olduğu halde saat 13.00'de imzasını atmış, imzasının yanına not olarak saat: 12.00 yazmıştır" deniliyor.
KURTTAŞ: "MAZERET OLMAKSIZIN GÖREVİNİZİN BAŞINDA BULUNMADIĞINIZ…"
Dönemin Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kurttaş'ın 6 Nisan 2012 tarihli yazıda, Tezcan Karakuş Candan'ın görev yerinde olmadığı gerekçesiyle savunma yapması talep ediliyor.
Söz konusu yazıda; "İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde bulunan görev yerinizde tarafımca yapılan kontrollerde çeşitli günlerde günlük mesainize sabahları birkaç saat uğradığınız, bilahare görev yerinizi terk ettiğiniz ve diğer saatlerde de herhangi bir mazeret olmaksızın görevinizin başında bulunmadığınız, mesai saatlerine uymadığınız tespit edilmiştir" deniliyor.
KEMAL KILIÇDAROĞLU MAKAMINDA KABUL ETTİ
Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalıştığı dönem 3 milyon 762 bni TL'yi cebine indiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Candan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
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