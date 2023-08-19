Kemal Kılıçdaroğlu CHP’nin belgeli bankamatikçisi Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile bir arada!

İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALDIĞININ BELGELERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çankaya Belediyesi yöneticilerinin, Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi'ndeki görev yerine sık, sık terk etmek suretiyle işe gelmediğine yönelik evrak hazırladığı öğrenildi. Candan'ın sahte imza kullandığı da tutanaklarda yer almıştı.

BİÇEN: "TEZCAN, GÖREV YERİNİ SIK, SIK TERK ETMEK SURETİYLE İŞE GELMEDİ"

Dönemin Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Raziye Biçen'in, Tezcan Karakuş Candan'ın işe gelmediği gerekçesiyle Çankaya Belediye Başkanlığı Başkanlık Makamı'na yazı gönderdiği öğrenildi.

Raziye Biçen'in söz konusu yazısında; Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mimar kadrosunda görevli olan Tezcan Karakuş Candan'ın uzun bir süreden beri görev yerini sık, sık terk etmek suretiyle işe gelmediği hatırlatılarak, "Kendisine yapılan tüm uyarılara rağmen bu eylemini ısrarla sürdürmüştür" denildi.

Yazıda şöyle denildi:

"Bu durumun devam etmesinden dolayı 11 Eylül 2012 tarihinden bugüne kadar çeşitli zamanlarda yapılan denetimlerde mazeretsiz ve izinsiz olarak görev yerini sürekli terk ettiği tespit edilmiştir. Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde adı geçen hakkında 657 sayılı yasanın 125/a maddesine göre işlem yapılabilmesi için yazımız eklerinin Teftiş Kurulu Müdürlüğü'ne havalesini olurlarınıza arz ederim"