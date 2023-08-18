Başkan Erdoğan’ın sesini taklit eden dolandırıcının ifadesi pes dedirtti

İŞTE DOLANDIRICININ İFADESİ

Bilgisayar yazılımları kullanarak Başkan Erdoğan'ın sesini taklit eden zanlının, telefonla aradığı bazı sanayici ve iş insanlarını, "Yurt dışında operasyon yapıyoruz, bu nedenle para lazım, sen halledersin" gibi ifadeler kullanarak kandırmaya çalıştığı ancak bu kişilerden herhangi bir para almadığını söylediği ve başarılı bir eylemin gerçekleştirilemediği öğrenildi.