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MİT'ten kritik operasyon! Yapay zekayla Başkan Erdoğan'ı taklit eden dolandırıcı yakalandı

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Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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MİT’ten kritik operasyon! Yapay zekayla Başkan Erdoğan’ı taklit eden dolandırıcı yakalandı

Son dakika haberine göre MİT, Başkan Erdoğan'ın sesini yapay zekayla taklit ederek iş insanlarını ve üst düzey kamu yöneticilerini dolandırmaya çalışan kişiyi yakalattı.

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