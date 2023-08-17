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İnşaat kazısında tarihi olay! Top mermisi bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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İnşaat kazısında tarihi olay! Top mermisi bulundu

Sakarya'da, inşaat alanında zemine elektrik kablosu döşemek için yapılan kazıda, top mermisi kovanı bulundu. İncelemede, top mermisinin daha önce askeri alan olan bölgede deneme atışları sırasında ateşlendiği ortaya çıktı.

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